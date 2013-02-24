В Ивано-Франковске осудили квартирных аферистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, прокуратурой областного центра поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех жителей Ивано-Франковска, которые мошенническим путем лишали граждан жилья.

Во время следствия выяснилось, что злоумышленники свои жертвы выбирали среди пенсионеров, инвалидов, а также наркозависимых и алкоголиков. Они обещали помочь продать жилье в Ивано-Франковске и купить равноценное или даже лучше в других регионах Украины. Аферисты перевозили людей на новое место жительства – в полуразрушенные квартиры, однако заверяли, что это временно, пока будет продолжаться ремонт нового жилья. В это время жилье обманутых продавалось.

Приговором суда трое мошенников признаны виновными и осуждены к разным срокам заключения.