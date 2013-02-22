30 марта украинцы все же переведут часы

«Мы, как обычно, 30 марта перейдем на летнее время», - сказал Н. Азаров.

Он считает, что необходимо по максимуму использовать светлое время суток и экономить энергоресурсы.

Ранее Н.Азаров заявлял, что решение об отказе перехода на «летнее» и «зимнее» время необходимо принимать лишь после детального изучения мнения населения и последствий для отраслей экономики, на которых может отразиться такой шаг.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перехода на «летнее» время. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки. Установление такого порядка исчисления времени направлено на «обеспечение улучшения состояния здоровья граждан, повышение работоспособности населения, уменьшение количества аварий», утверждают в Минэкономиразвития.

В январе 2013 года вопрос перехода на летнее время вновь обсуждался в Минэконмразвития, однако окончательного решения так и не было принято.