В Донецкой области воры стащили из грузового вагона 5 тонн селитры

В Донецкой области сотрудниками сектора уголовного розыска линейного отдела железнодорожной станции «Красноармейск» задержаны злоумышленники, похитившие из грузового вагона более 5 тонн минеральных удобрений.

Как сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге, вагон с аммиачной селитрой, которую используют в сельском хозяйстве в качестве удобрений, имел длительную стоянку на станции «Роя» Донецкой железной дороги. Группа злоумышленников, состоявшая из трех водителей (на собственных машинах) и четырех грузчиков, похищала в мешках минеральные удобрения и отвозила на реализацию в близлежащие села.

Данная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и определена квалификация по части 2 статьи 185 УК Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Похитителям удобрений грозит ограничение свободы или лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.