В Крыму поймали банду, на счету которой 14 преступлений

Правоохранительными органами Автономной Республики Крым обезврежена преступная группировка в составе 7 человек, которые в период с июня по август 2012 года на территории автономии совершили 14 краж имущества граждан, соединенных с проникновением в жилье, чем причинили убытки потерпевшим на общую сумму более 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Проведенным расследованием собраны достаточные доказательства для квалификации действий подозреваемых по ч. 5 ст. 185 УК Украины как кража, совершенная организованной группой в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования возмещено более 400 тысяч гривен.

В отношении четырех членов организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении трех - залог.

Досудебное расследование продолжается.