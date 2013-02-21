В Сумской области главу сельсовета поймали на «дерибане» общественной бани

В Сумской области правоохранители задержали председателя одного из сельсоветов Роменского района, подозреваемого в получении взятки в размере 11 тыс. грн за продажу общественной бани.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, в отношении чиновника на этой неделе открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 («получение взятки») Уголовного кодекса Украины. Как установлено, злоумышленник требовал и получил 11 тыс. грн взятки от частного предпринимателя за решение вопроса о реализации ему недвижимого имущества – бани, которая находится на балансе указанного сельского совета. Ведется следствие.