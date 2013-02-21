Митрополит Владимир признан «Человеком года в украинском христианстве»

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Союза христианских писателей Украины Константин Шаповалов.

От имени Предстоятеля УПЦ МП награду получил архимандрит Лонгин.

Как сообщил К.Шаповалов, в этом году, в отличие от предыдущего, при подведении итогов конкурса были значительно большая конкуренция и активность при голосовании.

Как сообщил К.Шаповалов, номинация «Человек года в украинском христианстве» была учреждена по инициативе Союза христианских писателей Украины.

Он объяснил, что кандидатами на эту награду могут быть украинцы, исповедующие христианскую веру, внесшие значительный вклад в утверждение христианских ценностей в жизни, культуре, сознании народа Украины за последний год.

Также одним из критериев является вклад человека в распространение и пропаганду святости в обществе Украины.

К.Шаповалов отметил, что право голоса при голосовании за того или иного кандидата имеют исключительно главы христианских конфессий и объединений, а также христианские издатели. Он добавил, что при голосовании необходимо сказать, почему именно отдается голос за то или иного кандидата. Если количество баллов за нескольких кандидатов одинаково, то преимущество отдается кандидату, за которого отдаст голос Союз христианских писателей Украины. Также если два года подряд победители будут отказываться получать награду, то, по словам учредителя, номинацию не будут проводить 2-3 года.