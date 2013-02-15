На оперу Вагнера в Донецке прилетела делегация немецких бизнесменов

Среди зрителей оказались представители бизнеса ФРГ, оказавшие поддержку постановке этого произведения Рихарда Вагнера в Украине.

Впервые «Летучий голландец» был показан на сцене «Донбасс Оперы» 8 декабря 2012 года. Постановка приурочена к 200-летнему юбилею со дня рождения Вагнера, который отмечается в 2013 году. В работе над спектаклем (который был впервые поставлен в Украине) приняла участие международная труппа под руководством генерального директора театра Василия Рябенького. Режиссером была Мара Курочка (Германия), обладающая большим опытом работы с произведениями Вагнера.

Накануне вчерашнего спектакля в Донецк по приглашению группы СКМ прибыли предприниматели из Германии, посетившие деловую конференцию с украинским коллегами, матч «Шахтер» - «Боруссия», а в четверг - постановку «Летучего голландца».

Немецкие зрители высоко оценили уровень спектакля и отметили международный вклад в его реализацию.

Напомним, что генеральным партнером проекта стала группа СКМ, а с немецкой стороны проект поддержали компании Siemens, Knauf, Lufthansa, TUV Nord и сеть культурных центров «Гете-Институт».

«Я думаю, это очень хорошее дело, когда большая и известная компания участвует в общественной жизни региона. И то, что СКМ спонсирует этот совместный украинско-немецкий проект, в котором Siemens также выступил спонсором, является существенным вкладом в области культуры», - заявил Томас Штюмер, коммерческий директор компании «Siemens Украина».

Последний премьерный спектакль «Летучего голландца» в «Донбасс Опере» состоится 17 февраля.