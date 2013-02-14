Новые цены на SKODA Octavia

С 14 по 28 февраля 2013 года на SKODA Octavia установлены новые, более выгодные цены.

Теперь бестселлер модельного ряда SKODA, лидер рейтинга продаж автомобилей в Украине** автомобиль SKODA Octavia можно приобрести по новой цене – от 158 800 грн.

Среди главных преимуществ SKODA Octavia – оптимальное соотношение качественных характеристик, инновационных решений и ценового предложения. Широкий диапазон вариантов комплектаций и двигателей этой модели позволяет удовлетворить высокие потребительские требования. Покупатели ценят Octavia за максимальный уровень безопасности, надежности и комфорта.

Кроме того, до 28 февраля 2013 года в официальной дилерской сети SKODA можно приобрести SKODA Octavia со специальным пакетом «SKODA Style».

SKODA Octavia – органичная, безупречная, надежная, легендарная. Такой больше не будет!

Полный прайс-лист и перечень предприятий дилерской сети SKODA представлены на сайте www.eurocar.com.ua.

Справка:

ООО «Еврокар» – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине. Предприятие работает с марта 2003 года и входит в Группу компаний Атолл Холдинг, которая является одним из ведущих операторов на украинском автомобильном рынке. Компания «Еврокар» предоставляет услуги через дилерскую сеть SKODA, которая покрывает всю территорию Украины. В дилерской сети SKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания. Дилерская сеть SKODA является одной из самых больших в Украине, она признана лучшей в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. Высокий уровень качества услуг, предоставляемых ООО «Еврокар», подтверждается применением системы менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.

SKODA Octavia – неоднократный победитель ряда украинских и международных рейтингов. В Украине SKODA Octavia одержала победу в С-классе по результатам общенационального рейтинга «Автомобиль года в Украине 2010». Согласно этому рейтингу SKODA Octavia также завоевала максимальное количество голосов народного жюри в дополнительной номинации «Соотношение цена – качество», что говорит о действительной популярности автомобиля на рынке Украины. Также SKODA Octavia была признана автомобилем года в Чешской республике, Финляндии, Великобритании, Литве, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории. Кроме того, автомобиль завоевал такие престижные награды как «Золотое рулевое колесо» («Golden Steering Wheel») и «Auto Trophy», а также победил в номинации «Самый красивый автомобиль» в Италии и Чешской республике.

* Цена указана по состоянию на 13.02.2013. Цена автомобиля на день оплаты изменяется прямо пропорционально изменению курса доллара США, установленного НБУ на дату оплаты, по отношению к курсу доллара США, установленного НБУ на 13.02.2013;

** Согласно данных информационно-аналитической группы AUTOConsulting.