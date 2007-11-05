Ющенко поставили ”тройку” (опрос)

Большинство украинцев оценивают работу Виктора Ющенко на посту президента Украины как "удовлетворительная".

Таковы данные опроса компании "ФОМ-Украина", ее генеральным директором Александром Бухаловым, сообщает Лига.

Бухалов подчеркнул, что в ходе опроса респондентам было предложено оценить работу Ющенко на посту президента по пятибалльной шкале - "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "плохо" или "очень плохо".

Так, наибольшее количество респондентов, а именно 28%, оценили работу Ющенко на "удовлетворительно", 27,4% оценили его работу как "плохо", и 15,9% - как "очень плохо".

При этом 20% респондентов поставили "хорошо" В.Ющенко, и только 4% опрошенных поставили ему наивысший балл - "отлично".

Кроме того, опрошенным также задавался вопрос: одобряют или не одобряют они лично действия Ющенко на посту президента Украины. 57,3% сказали, что не одобряют, а 34,9% - наоборот, одобряют, и 7,8% затруднились ответить.

К слову, как подчеркнул Бухалов, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы Президента Украины, то наибольшее количество голосов набрал бы Виктор Янукович - 27,5%.

На втором месте был бы Ющенко (19,7%), и на третьем месте - Юлия Тимошенко (19,1%).

За Петра Симоненко проголосовали бы 2,9% опрошенных, за Владимира Литвина - 2,8%, за Александра Мороза – 1,3%, за Юрия Луценко - 1%, а за Леонида Кучму - 0,8%. Затруднились с ответом на данный вопрос 14,4%.

Опрос проводился с 18 по 28 октября методом интервью по месту проживания. Были опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в 160 населенных пунктах Украины. Погрешность выборки составляет +/- 2,2%.

Украинская правда