Застройщик хочет отсудить у чиновника более миллиона гривен за взяточничество

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, потерпевший застройщик требует у бывшего чиновника возместить ему больше миллиона гривен. Во время первого судебного заседания 8 февраля застройщик изменил исковые требования относительно возмещения подсудимым ему морального вреда в сумме 800 тыс грн и 319 тыс грн материального вреда.

Прокуратура напоминает, что согласно Криминально процессуальному кодексу Украины, вступившему в действие 19 ноября 2012 года, для начала судебного разбирательства сначала прокурор в суд направляет исключительно обвинительный акт. К нему также добавляется реестр материалов досудебного расследования и гражданский иск потерпевшей стороны. В данном уголовном осуществлении потерпевшим признан застройщик, у которого требовали взятку.

Для подачи соответствующего искового заявления, оформленного в соответствии с действующим законодательством, суд отложил рассмотрение уголовного осуществления на 28 февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, суд отпустил задержанного в октябре за получение взятки руководителя Департамента архитектуры и градостроения Ивано-Франковского горисполкома Олега Гаркота под залог в 320 тыс грн.

Сотрудники СБУ и прокуратуры 9 октября 2012 года задержали О.Гаркота «на горячем» после получения взятки в размере 30 тыс. долларов США.

По данным пресс-центра СБУ, чиновник требовал от местного предпринимателя деньги за выдачу справки относительно градостроительных условий и ограничений для строительства многоэтажного жилого дома в г. Ивано-Франковск.

Прокуратура возбудила уголовное дело против депутата городского совета Владимира Колковского, директора Департамента градостроения и архитектуры исполнительного комитета городского совета О.Гаркота и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ч. 15, ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо большом размере).