Завтра в Украине будет идти снег с дождем

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях ожидается мокрый снег, местами сильный.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11°, днем от 4° мороза до 1° тепла.

На остальной территории временами дождь и мокрый снег (в восточных областях ночью и в Приазовье без существенных осадков). Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в северных и Винницкой областях до 4° мороза), в южных областях и в Днепропетровской области ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму до11°.

В Украине местами туман, в западных, северных, Винницкой областях в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах северной половины гололедица.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег, временами туман; днем мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем около 0°. В г. Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.