В 2013-м через интернет уже продано больше билетов на поезда, чем за весь 2010 год

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в течение 2009 года пассажиры приобрели Интернет около 83,5 тыс. билетов, в 2010 году - 132,5 тыс., в 2011 году - 693,9 тыс. билетов, в 2012 году - более 2,1 млн билетов. С начала 2013 года через Интернет уже оформлено более 243 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» внедрила новую систему продажи проездных документов через Интернет 17 мая 2012 года.

«Укрзализныця» планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования, которые курсируют во внутреннем сообщении. С 5 февраля такая технология действует на скоростных поездах «Украинский экспресс» категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem.

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт Украины по итогам 2012 года сохранил перевозку пассажиров, с учетом перевозок городской электричкой, на уровне 429,6 млн человек.