Год христианского образования торжественно открыли в Тернополе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, торжества состоялись 6 февраля в учебно-воспитательном комплексе школе-коллегии им. Патриарха Иосифа Слипого, участие в них приняли воспитанники заведения, архиепископ и митрополит Тернопольско-Зборовский Украинской Греко-католической Церкви владыка Василий, архиепископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата владыка Нестор, духовенство, городской председатель Тернополя Сергей Надал и директора всех общеобразовательных школ города.

«Объявление 2013 года в Тернополе годом христианского образования является важным и неординарным шагом со стороны городского совета. Сегодня церковь является тем институтом, который имеет самый высокий уровень доверия у населения. Соответственно ее служители имеют больше всего возможностей для воспитания нашей нации в духовном аспекте. А начинать духовное воспитание нужно с детей, поскольку это наше будущее», – сказал во время выступления С.Надал.

Митрополит Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк отметил, что благодаря духовности жители Западной Украины имеют меньше общественных проблем, чем в целом в государстве.

«Сегодня можно наблюдать много негативных явлений в обществе – наркомания в раннем возрасте, девушки в 14 лет рожают детей и тому подобное. В Западной Украине немного другая ситуация благодаря сохранению духовности и семейных институтов. Воспитание детей с верой в Бога и любовью к людям является крайне важным для счастливого будущего нашего государства», - подчеркнул В.Семенюк.

Во время мероприятия представители духовенства также приняли обращение к депутатам облсовета и народным депутатам о возвращении в школьную программу уроков христианской этики.

В Тернополе в рамках года христианского образования кроме проведения уроков христианской этики предусмотрены мастер-классы, круглые столы, духовные академии, теле- и радиоуроки по основам христианской морали.