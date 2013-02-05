В Харькове четыре школьницы отравились таблетками «для похудения»

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова.

По ее словам, девушки, 1998 и 1999 годов рождения, были госпитализированы в Харьковскую областную детскую больницу №1 вчера, 4 февраля. Предварительный диагноз – медикаментозное отравление.

«На сегодняшний день состояние здоровья детей стабильное, все хорошо», - сказала Н.Захарова.

Она добавила, что факт отравления детей внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства события устанавливаются.

В то же время в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Харьковской общеобразовательной школы №102 Ольгу Голенкову сообщили, что утром 4 февраля перед уроками четыре ученицы 8-го класса купили в аптеке таблетки, которые, «как им кто-то рассказал, применяются для похудения».

На четвертом уроке всем четырем стало плохо, после чего вызвали «скорую помощь».

По данным О.Голенковой, сейчас девушки в нормальном состоянии, завтра их обещают выписать.

Директор школы заметила, что во всех классах уже прошли соответствующие профилактические беседы с учениками, а на конец недели запланировано проведение родительского собрания.