Совет судей Украины будет предлагать съезду судей, который состоится в декабре этого года, внести изменения и дополнения в Кодекс судейской этики, предусматривающие обязательное обнародование судьей своих доходов и доходов его семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя Совета судей Украины Александр ВОЛКОВ.

По его словам, кроме этого, предусматривается изменить критерии отбора кандидатов на должности судей, а также предоставить судье право на самоотвод во время рассмотрения некоторых дел.

Кроме того, при Совете судей планируется создать отдельный комитет по вопросам этики.

А.ВОЛКОВ отметил, что Совет судей проработает рекомендации и предложит их на рассмотрение съезда судей. Он выразил надежду, что съезд судей поддержит эти предложения, и они станут обязательными для исполнения.

Отвечая на вопрос, касающийся обнародования судьей своих доходов, А.ВОЛКОВ сказал, что честный судья не должен скрывать свои доходы.