В киевском метро поймали вора

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, на станции «Крещатик» к инспектору патрульной службы Линейного управления обратился 46-летний гражданин, который обнаружил отсутствие личных вещей.

Мужчина, который приехал в столицу в командировку, после проезда нескольких станций в метрополитене, выйдя из вагона поезда, заметил отсутствие паспорта, пенсионного удостоверения, билетов на поезд и денег. Мужчина сразу же обратился к постовому милиционеру, который дежурил на станции.

Младший сержант милиции расспросил потерпевшего о подробностях и передал всю информацию работникам уголовного розыска.

В свою очередь, работники уголовного розыска Линейного управления сразу же начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, и на другой станции столичного метрополитена задержали 23-летнего местного жителя, у которого обнаружили документы, которые ему не принадлежали. Они были изъяты как вещественные доказательства.

Следственным отделом Линейного управления в метрополитене это событие было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.