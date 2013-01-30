Минюст: заключенным нужно платить как всем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, соответствующее требование содержит приказ Минюста, которым утвержден порядок организации производственной деятельности и привлечения осужденных к общественно полезному труду на предприятиях исправительных центров, исправительных и воспитательных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Приказ Минюста принят с целью привлечения осужденных к общественно полезному труду, а также для увеличения отчислений за счет заработной платы средств на возмещение имеющихся имущественных обязательств заключенного лица.

Согласно приказу Министерства юстиции осужденные должны привлекаться к труду с учетом имеющихся производственных мощностей, считаясь при этом с полом, возрастом, трудоспособностью, состоянием здоровья и специальностью. Труд осужденных будет организовываться с соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии.

Для организации и планирования производственного процесса на предприятиях учреждений отбывания наказания должны быть созданы планово-экономическая и производственно-техническая службы. Ежедневно будет осуществляться учет продукции, изготовленной осужденными.