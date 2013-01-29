Милиция будет разбираться, кто и зачем подрался на собрании при КГГА

Милиция проводит проверку относительно конфликта, возникшего на собрании Общественного совета при Киевской горгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 29 января в актовом зале по улице Крещатик, 22, проводилось собрание по избранию членов Общественного совета при КГГА. Количество участников мероприятия значительно превысило приглашенных к участию граждан. Охрану общественного порядка обеспечивали правоохранители.

В ходе заседания между присутствовавшими на собрании возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в конфликтную ситуацию. Началась потасовка, в результате которой в помещении повреждены несколько окон, двери и кресла. Один из присутствовавших применил огнетушитель.

По указанному адресу для урегулирования конфликтной ситуации были направлены работники патрульно-постовой службы, спецподразделения «Беркут» и следственно-оперативная группа. Также на место события прибыло несколько карет скорой медицинской помощи.

В настоящее время конфликт исчерпан. Задержанных нет. Информация о происшествии внесена в единый реестр. На данное время на месте работают правоохранители. Работники милиции опрашивают свидетелей и участников инцидента для установления всех обстоятельств события.

Как сообщал УНИАН, сегодня в здании Главпочтамта проходило учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА.

В то же время в пресс-службе партии «Свобода» заявили, что это собрание нелегитимно, поскольку «накануне, 28 января, состоялось Учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако, почему члены инициативной группы не появились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

Сегодня на собрании по созданию Общественного совета «на протяжении нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в партии.

Вместе с тем секретарь собрания Роман Хорольский (Международная общественная организация «Совет свободы») заявил, что представители ВО “Свобода” сорвали учредительное собрание по формированию Общественного совета при КГГА.

По его словам, работа собрания приостановлена в связи с событиями, которые начали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко.

Р.Хорольский утверждал, что его и председателя собрания избили люди в масках, которых сопровождал А.Ильенко. Также Р.Хорольский заявил, что «свободовцы» устроили столкновения в помещении, где проходило собрание.

Также участники сегодняшнего учредительного собрания по формированию Общественного совета при КГГА утверждали, что мероприятие прошло законно.

В то же время в «Свободе» заявили, что к активистам и народным депутатам, которые пытались попасть сегодня на собрание, применили физическую силу.