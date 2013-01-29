Кивалов: чтобы очистить Одессу, нужны два новых завода

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Как сообщает пресс-служба народного депутата, парламентарий напомнил, что чуть более 7 месяцев назад инициировал государственную целевую программу по модернизации сети очистных сооружений в Одессе с финансированием из Государственного бюджета Украины. В рамках этой программы необходимо перестроить имеющуюся инфраструктуру, построить два новых завода, а также ввести в эксплуатацию новые технологии и оборудование.

« Экологические проблемы Одессы не решить косметическими мерами с неоднозначным эффектом, такими как глубоководный сброс сотен тысяч кубометров стоков, очищенных по устаревшей технологии, в море, за несколько миль от пляжной зоны», - заявил С.Кивалов.

Кроме того, политик ответил на вопрос, почему депутатское объединение «Одесса» покинул нардеп-земляк Сергей Гриневецкий.

« Я читал некоторые комментарии в СМИ, почему Сергей Гриневецкий покинул группу. Это связано, якобы с тем, что он не посоветовался с губернатором. Если он считает, что по каждому решению нужно советоваться, то я так не думаю. Более того, для губернатора наша инициатива - это хорошее подспорье, так как депутаты объединились в группу, которая будет лоббировать интересы Одессы и Одесской области», - добавил С. Кивалов.

Нардеп напомнил, что в депутатское объединение «Одесса» входят не только выходцы из Одессы. В качестве примера, он привел Вадима Колесниченко и Давида Жванию, которые также являются членами данного объединения в Верховной Раде.