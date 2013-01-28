Гриневич: Из-за ведомства Табачника библиотека Львовского университета в опасности

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования, народный депутат из фракции «Батькивщина» Лилия Гриневич обратилась к премьер-министру Николаю Азарову с требованием разобраться в ситуации с библиотекой Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батькивщины”.

По словам председателя профильного парламентского комитета, работа этого учреждения оказалась под угрозой, более 50 ее работников должны быть уволены, а уникальные фонды библиотеки могут понести невосполнимые потери.

«До такой ситуации самую старинную украинскую библиотеку довели действия Министерства образования и науки, молодежи и спорта», - заявила Л.Гриневич.

Депутат отметила, что осенью прошлого года Минобразования издало приказ № 1058 «Об утверждении типовой структуры и Типовых штатных нормативов библиотек высших учебных заведений ІІІ-ІУ уровней аккредитации». «Он не учитывает количество и уникальность фондов университетской библиотеки. Нормативы штатного расписания, которые определили министерские чиновники, являются неэффективными, рассчитанными еще в 70-х годах прошлого века», заявила Л.Гриневич.

По ее словам, этот приказ министерства предусматривает сокращение штата библиотеки более чем на 50 ставок, изменяет организационную структуру библиотеки, не дает ей эффективно, надежно хранить книги и развиваться библиотечному делу.

«Кроме того, приказ противоречит другим министерским документам, согласно которым должны создаваться электронные ресурсы и реставрационные центры в библиотеках вузов. Только кто же этим должен заниматься, если всех сократить?», - заметила депутат.

«Попытка дирекции библиотеки обосновать отмену приказа не нашла поддержки и понимания в министерстве. Поэтому мы вынуждены обращаться к премьер-министру и требовать разобраться в этой ситуации. Ставить под угрозу потери библиотечные фонды и лишать людей работы – это антигосударственная позиция», - подчеркнула Л.Гриневич.

***Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко основана в 1608 году. Это уникальное, единственное в Украине университетское собрание книги, которое насчитывает более 3 миллионов документов. Она обеспечивает образовательные потребности не только университета, но и других учебных заведений региона. Решением Кабинета министров Украины от 21 октября 2008 г. № 1345-р. фонд рукописных, старопечатных и редких книг Научной библиотеки Львовского национального университета им. Франко включен в Государственный реестр объектов, представляющих национальное достояние. В течение последних лет Научная библиотека превратилась в современный научно-ресурсный центр, который ежегодно обслуживает около 60 тысяч посетителей и предоставляет электронные услуги около 200 тысячам пользователям из 61 страны мира.