В Запорожье прицеп оторвался от КамАЗа и влетел в маршрутку с людьми

14:18, 26 января 2013
Общество
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Сегодня в Шевченковском районе Запорожья на трассе Харьков - Симферополь оторвавшийся прицеп от КамАЗа врезался в маршрутку с пассажирами.

Прицеп от КАМАЗа врезался в маршрутку / Фото: livekuban.ru

В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в тяжелейшем состоянии, сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области.

Авария произошла сегодня около 9.45. “По предварительным данным, не выдержал фаркоп КамАЗа (крепление прицепа), оторвался и на скорости влетел в маршрутку с пассажирами”, - сообщили в милиции.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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