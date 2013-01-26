В Запорожье прицеп оторвался от КамАЗа и влетел в маршрутку с людьми
14:18, 26 января 2013Общество
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Сегодня в Шевченковском районе Запорожья на трассе Харьков - Симферополь оторвавшийся прицеп от КамАЗа врезался в маршрутку с пассажирами.
Прицеп от КАМАЗа врезался в маршрутку / Фото: livekuban.ru
В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в тяжелейшем состоянии, сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области.
Авария произошла сегодня около 9.45. “По предварительным данным, не выдержал фаркоп КамАЗа (крепление прицепа), оторвался и на скорости влетел в маршрутку с пассажирами”, - сообщили в милиции.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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