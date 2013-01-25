Goldman Sachs прогнозирует падение ВВП Украины

Так сообщает агентство Bloomberg cо ссылкой на Московское бюро компании.

По оценкам Goldman Sachs, украинский ВВП в четвертом квартале 2012 года снизился на 1,8% после 1,3% минуса в предыдущие три месяца.

"Макроэкономические фундаменты украинской экономики ухудшились в прошлом году из-за резкого роста дефицита во внешней торговле, растущего объема выплат правительством своих обязательств и ухудшения фискальной позиции", - отмечает агентство.

"Экономика сейчас, скорее всего, в рецессии", - пишет Bloomberg.

Агентство напомнило, что последний раз ВВП Украины сократился в 2009 году и стал результатом начавшегося в конце 2008 года мирового экономического кризиса.

По теме: ЕБРР вслед за Всемирным банком ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Как сообщал УНИАН, глава украинского правительства Николай Азаров прогнозирует в текущем году рост ВВП на 3-4% на фоне прогнозов аналитиков, ожидающих увеличение экономики не более чем на 2%.

Всемирный банк в опубликованном в январе прогнозе оценил возможный рост украинского ВВП на уровне 2,2% в то время как ЕБРР - в около 1%.

Согласно Госбюджету на 2013 год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%, инфляция – 4,8%.

Рост ВВП Украины в 2012 году, по данным Всемирного банка, составил 0,5%.