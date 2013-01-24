За вырубленный сквер в Одессе вандалам выставили $ 10 тысяч штрафа

Одесская областная экологическая инспекция провела замеры ущерба, нанесенного группой лесорубов в курортной зоне Одессы, прилегающей к гостинице «Аркадия», и выставила штраф в размере свыше 78 тыс грн руководителям фирм-заказчиков несогласованного с городскими властями снятия крон с 78 лиственных деревьев на высоте от 1,5 до 3 метров.

Об этом сегодня заявил начальник Управления экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Игорь Дербоглав, встретившись с журналистами и участниками акции протеста у здания мэрии под названием «Народный мэр, где народный сквер?».

Он напомнил, что Административная комиссия Одесского горсовета сразу же после несанкционированной подрезки деревьев привлекла к административной ответственности, согласно ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение норм и правил в сфере благоустройства, руководство ЗАО «Аркадия», которое владеет гостиничным комплексом «Аркадия». За фактическое уничтожение сквера на Генуэзской улице комиссией был наложен штраф в размере 1700 грн.

Кроме того, добавил И.Дербоглав, областная экологическая инспекция подвергла штрафу в размере 27 тыс грн виновников полного уничтожения 27 деревьев сквера на Генуэзской улице.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении вандалов, виновных в уничтожении или нанесении ущерба десяткам деревьев сквера, сотрудниками правоохранной прокуратуры, заключил И.Дербоглав.

Как сообщал УНИАН, 14 января на территории, прилегающей к одесской гостинице «Аркадия», сотрудниками КП «Горзелентрест» было выявлено несогласованное с городскими властями снятия крон в 78 лиственных деревьев на высоте от 1,5 до 3 метров. Возраст пострадавших от несанкционированного подрезки шелковицы, тополей, акаций, кленов и каштанов колеблется от 20 до 40 лет.

Фактически десятки деревьев сквера преобразованы в столбики 3-5-метровой высоты, уныло торчащие из земли, за что владельцы гостиничного комплекса «Аркадия», заказавших работы группе лесорубов в курортной зоне, привлечены к административной ответственности согласно ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение норм и правил в сфере благоустройства.

Кроме наложения максимального штрафа, предусмотренного настоящей статьей, управления экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета направило обращение в прокуратуру Одесской области и областной экологической инспекции с предложением рассчитать сумму убытков, причиненных действиями руководства фирмы-нарушителя.

По словам главного инженера одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» Владимира Хромых, «очень мала вероятность того, что пострадавшие от несанкционированного январского «обрезания» 78 деревьев сквера на Генуэзской улице переживут эту зиму».