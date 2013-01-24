За вырубленный сквер в Одессе вандалам выставили $ 10 тысяч штрафа

20:55, 24 января 2013
Общество
1222 0

В Одессе Госэкоинспекция выставила штраф на 78 тыс грн вандалам, вырубившим сквер на Генуэзской улице.

Вандалы надругались над сквером в Одессе / Фото: ia-prometei.org.ua

Одесская областная экологическая инспекция провела замеры ущерба, нанесенного группой лесорубов в курортной зоне Одессы, прилегающей к гостинице «Аркадия», и выставила штраф в размере свыше 78 тыс грн руководителям фирм-заказчиков несогласованного с городскими властями снятия крон с 78 лиственных деревьев на высоте от 1,5 до 3 метров.

Об этом сегодня заявил начальник Управления экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Игорь Дербоглав, встретившись с журналистами и участниками акции протеста у здания мэрии под названием «Народный мэр, где народный сквер?».

Он напомнил, что Административная комиссия Одесского горсовета сразу же после несанкционированной подрезки деревьев привлекла к административной ответственности, согласно ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение норм и правил в сфере благоустройства, руководство ЗАО «Аркадия», которое владеет гостиничным комплексом «Аркадия». За фактическое уничтожение сквера на Генуэзской улице комиссией был наложен штраф в размере 1700 грн.

Кроме того, добавил И.Дербоглав, областная экологическая инспекция подвергла штрафу в размере 27 тыс грн виновников полного уничтожения 27 деревьев сквера на Генуэзской улице.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении вандалов, виновных в уничтожении или нанесении ущерба десяткам деревьев сквера, сотрудниками правоохранной прокуратуры, заключил И.Дербоглав.

Как сообщал УНИАН, 14 января на территории, прилегающей к одесской гостинице «Аркадия», сотрудниками КП «Горзелентрест» было выявлено несогласованное с городскими властями снятия крон в 78 лиственных деревьев на высоте от 1,5 до 3 метров. Возраст пострадавших от несанкционированного подрезки шелковицы, тополей, акаций, кленов и каштанов колеблется от 20 до 40 лет.

Фактически десятки деревьев сквера преобразованы в столбики 3-5-метровой высоты, уныло торчащие из земли, за что владельцы гостиничного комплекса «Аркадия», заказавших работы группе лесорубов в курортной зоне, привлечены к административной ответственности согласно ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение норм и правил в сфере благоустройства.

Кроме наложения максимального штрафа, предусмотренного настоящей статьей, управления экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета направило обращение в прокуратуру Одесской области и областной экологической инспекции с предложением рассчитать сумму убытков, причиненных действиями руководства фирмы-нарушителя.

По словам главного инженера одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» Владимира Хромых, «очень мала вероятность того, что пострадавшие от несанкционированного январского «обрезания» 78 деревьев сквера на Генуэзской улице переживут эту зиму».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter