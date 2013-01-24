КГГА: За неубранные придомовые территории должен быть сделан перерасчет
15:24, 24 января 2013Общество
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В Киеве за неубранные от снега и обледенения придомовые территории должен быть сделан перерасчет квартплаты.
В Киеве работают 6 тысяч дворников / Фото : panoramio.com, audioproduser
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.
“ЖЭКи отвечают за прилегающую к дому территорию. Если будет обращение, что у вашего дома не убиралось на прилегающей территории, то будет сделан перерасчет. Но вся остальная территория города не входит в квартплату и не связана с ней”, - объяснил он.
Сейчас, по данным А.Мазурчака, в Киеве работают 6 тысяч дворников. К уборке улиц привлечено около 500 единиц техники.
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