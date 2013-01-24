КГГА: За неубранные придомовые территории должен быть сделан перерасчет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.



“ЖЭКи отвечают за прилегающую к дому территорию. Если будет обращение, что у вашего дома не убиралось на прилегающей территории, то будет сделан перерасчет. Но вся остальная территория города не входит в квартплату и не связана с ней”, - объяснил он.

Сейчас, по данным А.Мазурчака, в Киеве работают 6 тысяч дворников. К уборке улиц привлечено около 500 единиц техники.