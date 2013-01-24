Рецидивист ранил ножом троих милиционеров

В Мариуполе Донецкой области вчера, 23 января во время задержания рецидивиста были ранены трое работников милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что в процессе операции по задержанию ранее судимого 37-летнего мужчины, который был объявлен в розыск за совершение кражи, работникам милиции были нанесены ножевые ранения.

Телесные повреждения в виде колото-резаных ранений конечностей получили офицеры милиции 1989, 1986, 1980 годов рождения.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.345 УК Украины (умышленное причинение работникам правоохранительного органа телесных повреждений).

Злоумышленник был задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, где дает показания. Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие проводится органами милиции. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой Приморского района Мариуполя.