Больше половины потерявших работу в Севастополе сокращены с ЧФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Севастопольского городского центра занятости (СГЦЗ) Валерий Ильченко на брифинге для журналистов.

По его утверждению, вопрос сокращения гражданских рабочих мест в формированиях ЧФ РФ и «по сей день стоит остро: 57% сокращенных работников прошлого года – это гражданские работники структурных подразделений ЧФ».

В.Ильченко отметил, что в 2012 году на ЧФ РФ было сокращено около 2 тыс. 600 человек, что вдвое больше, по сравнению с 2011 годом (Всего на ЧФ РФ работает около 15 тыс. гражданских работников - УНИАН).

В то же время, директор СГЦЗ подчеркнул, что 2012 год для Севастополя был характерен стабилизацией на рынке труда города.

По его информации, уровень занятости населения Севастополя составляет 63,4%, что на 0,4% больше, чем в 2011 году. при среднем уровне занятости по Украине - 60,1%.

Согласно методике Международной организации труда (МОТ), в городе в настоящее время официально насчитывается 10 тыс. 900 безработных, что на 600 человек меньше по сравнению с 2011 годом. Уровень безработицы по итогам года снизился по сравнению с 2011 годом на 0,3% до 5,6% и на сегодня, по словам В.Ильченко, он остается одним из лучших в стране.