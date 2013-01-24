Больше половины потерявших работу в Севастополе сокращены с ЧФ
В Севастополе более половины сокращенных в прошлом году работников – гражданские работники структурных подразделений Черноморского флота Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Севастопольского городского центра занятости (СГЦЗ) Валерий Ильченко на брифинге для журналистов.
По его утверждению, вопрос сокращения гражданских рабочих мест в формированиях ЧФ РФ и «по сей день стоит остро: 57% сокращенных работников прошлого года – это гражданские работники структурных подразделений ЧФ».
В.Ильченко отметил, что в 2012 году на ЧФ РФ было сокращено около 2 тыс. 600 человек, что вдвое больше, по сравнению с 2011 годом (Всего на ЧФ РФ работает около 15 тыс. гражданских работников - УНИАН).
В то же время, директор СГЦЗ подчеркнул, что 2012 год для Севастополя был характерен стабилизацией на рынке труда города.
По его информации, уровень занятости населения Севастополя составляет 63,4%, что на 0,4% больше, чем в 2011 году. при среднем уровне занятости по Украине - 60,1%.
Согласно методике Международной организации труда (МОТ), в городе в настоящее время официально насчитывается 10 тыс. 900 безработных, что на 600 человек меньше по сравнению с 2011 годом. Уровень безработицы по итогам года снизился по сравнению с 2011 годом на 0,3% до 5,6% и на сегодня, по словам В.Ильченко, он остается одним из лучших в стране.