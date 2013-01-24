Совет НБУ планирует назначить Соркину двух новых заместителей
Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании, которое запланировано на 24 января, намерен назначить двух новых заместителей главы НБУ.
Об этом УНИАН сообщил член совета НБУ Василий Горбаль.
При этом В.Горбаль положительно отозвался о кандидатах на должности заместителей главы НБУ и уточнил, что Алексей Ткаченко в настоящее время является директором Генерального департамента банковского надзора НБУ, а Николай Удовиченко возглавляет государственный «Укрэксимбанк».
«Кандидаты, скорее всего, будут избраны единогласно. Это будет способствовать развитию международного направления работы Нацбанка. Я хорошо знаю Удовиченко, и это лучшая кандидатура с учетом его предыдущего опыта. Это профессионал, и его назначение будет способствовать укреплению позиций НБУ», - отметил В.Горбаль.
По его словам, кадровый вопрос является главным на повестке дня завтрашнего заседания.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, в настоящее время первым заместителем главы НБУ является Борис Приходько, заместителями - Валерий Прохоренко и Вера Рычаковская, должность заместителя - куратора банковского надзора вакантна.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. Выступая во время представления в Верховной Раде, И.Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году. Также в числе приоритетных задач НБУ И.Соркин назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков и приведение банковского контроля в соответствие с требованиями Евросоюза.