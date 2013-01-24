Украинские ВМС высвободили в Крыму 29 земельных участков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Командования ВМС, об этом шла речь на совещании об обеспечении военнослужащих жильем, проходившего под председательством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрия Ильина, в котором приняли участие руководители и представители около 15 компаний-застройщиков жилья.

Открывая встречу, Ю.Ильин напомнил, что министром обороны Украины Павлом Лебедевым поставлена задача о решении вопроса предоставления жилья военнослужащим через привлечение финансов, полученных в результате прозрачной и открытой реализации имущества, высвобожденных земельных участков ВСУ.

«Мы сейчас выполняем эту задачу. Нами определено 29 высвобожденных земельных участков в Крыму, в том числе 13 — в Севастополе, и мы предлагаем строительным компаниям изучить их с точки зрения возможной инвестиционной застройки», - сказал вице-адмирал.

Он сообщил, что сегодня высвобождены земельные участки в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Евпатории и других городах и населенных пунктах полуострова. По словам командующего, во всех этих гарнизонах продолжают свою деятельность воинские части Вооруженных Сил, и в каждом из этих гарнизонов есть люди, которые нуждаются в жилье.

Как отмечалось на совещании, в целом по Крыму на квартирном учете сегодня находится 3 тыс. 300 военных моряков, а всего, вместе с военнослужащими других видов Вооруженных Сил Украины - 5 тыс. 25 человек, в том числе более 2 тыс. 600 безквартирних проживают в городе Севастополе. Поэтому, по словам командующего украинскими ВМС, проблема является серьезной, и она должна быть как можно скорее решенная.

По мнению командующего ВМС, только благодаря этому проекту полностью решить жилищную проблему военнослужащих не удастся, особенно, что касается города Севастополя, конечно, будут нужны и бюджетные средства. В то же время, как считает Ю.Ильин, предложенный проект может быть интересным и эффективным для всех сторон.

Подводя итоги разговора командующий ВМС, в частности, отметил, что после второй встречи в подобном формате, когда будут четко понятны интересы и пожелания инвесторов, им будет инициировано проведение совместного заседания военного совета флота и коллегий городских администраций, городских советов, на котором будет поставлен вопрос о необходимости включения определенных высвобожденных земельных участков в планы развития городов.

Как сообщалось, министр обороны Украины П.Лебедев в конце прошлого года во время встречи с командным составом Севастопольского гарнизона заявил, что решение вопроса предоставления жилья военнослужащим возможно через привлечение финансов от реализации на публичных аукционах имущества ВСУ и, в первую очередь, земли, которая не используется, на строительство и закупку жилья для военных, в первую очередь, ведомственного.