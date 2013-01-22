Ушлые житомирские чиновники придумали механизм разворовывания госбюджета

В Житомирской области в начале этой недели сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм растраты бюджетных средств, выделенных на выплату компенсаций сельхозпроизводителям за приобретенную технику отечественного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ Украины в Житомирской области, в 2010 году несколько чиновников Житомирского филиала коммерческой структуры, которая занимается реализацией сельскохозяйственной техники, совместно с должностными лицами производителя такой техники - общества с ограниченной ответственностью - заключили соглашения с сельхозпроизводителями Житомирской области на поставку отечественных зерноуборочных комбайнов.

Проверкой СБУ установлено, что под видом отечественных комбайнов правонарушители реализовывали технику, произведенную на предприятии одной из соседних стран, и на которую предварительно были нанесены наклейки и знаки маркировки украинского завода-изготовителя.

Для получения из государственного бюджета тридцатипроцентный компенсации предприятия-покупатели техники подавали в Главное управление агропромышленного развития Житомирской ОГА документы о расходах на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Сейчас оперативники установили 5 частных сельхозпредприятий Житомирской области, которые с использованием такого механизма получили из государственного бюджета более 1,2 млн. гривен возмещения.

Следователями УСБУ в Житомирской области зарегистрировано в ЕРДР уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит прокуратура Житомирской области.