Чиновника взяли с поличным при получении $ 3 тысяч взятки

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, «задержанный требовал и получил 3 тыс. долл. от жителя Малиновского района Одессы за содействие в согласовании проектной документации на подключение частного дома к газоснабжению».

Злоумышленник был задержан при получении денег в собственном автомобиле.

В отношении задержанного открыто уголовное производство согласно признакам ч.4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.