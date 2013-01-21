Чиновника взяли с поличным при получении $ 3 тысяч взятки
22:20, 21 января 2013Общество
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Сотрудниками Госслужбы по борьбе с экономической преступностью задержан при получения взятки заместитель начальника одной из служб публичного акционерного общества «Одессагаз».
Правоохранители задержали сотрудника «Одессагаза»
Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.
Как уточнили в облУВД, «задержанный требовал и получил 3 тыс. долл. от жителя Малиновского района Одессы за содействие в согласовании проектной документации на подключение частного дома к газоснабжению».
Злоумышленник был задержан при получении денег в собственном автомобиле.
В отношении задержанного открыто уголовное производство согласно признакам ч.4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), за что предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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