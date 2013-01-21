На Закарпатье в горах вторые сутки ищут туристов из Киева
10:35, 21 января 2013Общество
987 0
В Закарпатской области вторые сутки продолжаются поиски двух туристов из Киева, которые 19 января из села Пилипец Межгорного района пошли на г. Гемба и не вернулись.
Туристы пошли на Гембу / Фото: Forum.lvivport.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.
«По состоянию на 7 часов 21 января туристы не найдены, поисково-спасательные работы продолжаются», - говорится в сообщении.
По теме: В украинских горах ищут чеха, пропавшего 10 января
К поискам привлечены территориальные подразделы МЧС, Гослесагентства, работников милиции и местных жителей, всего 73 человека, а также 12 единиц техники. Кроме того, в готовности к привлечению находится кинологическое отделение и вертолет Ми-8 МЧС в г. Ужгород, добавили в пресс-службе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter