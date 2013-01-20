В Луцке провели акцию под лозунгом «Восток и Запад - вместе»

Как передает корреспондент УНИАН, во время мероприятия участники поделились на две группы: «Восток» и «Запад». Затем «западники» и «восточники» писали на желтом и синем полотнах пожелание Украине. Больше всего желали «единства и братства, потому что в этом наша сила…», «Национального сознания…», «Власти, которая бы заботилась о народе...», а также были лозунги «Слава тебе, Украина!», «Пусть процветает…» и другие. Во время акции собравшиеся пели украинские песни, гимн Украины.

Акция не была многолюдной, длилась около двух часов, но в целом свои пожелания на флаге оставили свыше полсотни лучан разного возраста. По завершении акции организаторы сшили эти два куска полотен в флаг Украины и намереваются сегодня вечером передать его в Киев на «Живую цепь единства», которая состоится традиционно 22 января.