Завтра только Юг Украины будет без снега

Лишь в южной части без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Украине местами туманы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Крыму, а днем и в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в северных, большинства западных и центральных областей ночью 2-7° мороза, на Волыни местами 10-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; на остальной территории ночью около 0° (на побережье Крыма 1-6° тепла), днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге 8-13°.

В Киеве и области в понедельник ожидается небольшой снег, мокрый снег, слабые налипания мокрого снега, гололед, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Киеве температура ночью 3-5°, днем 0-2° мороза.