Севастополец пришел в супермаркет с гранатой и требовал 2 миллиона

В Севастополе в милицию позвонил неизвестный и сообщил, что находится в одном из магазинов города и имеет при себе гранату, которую взорвет в случае невыплаты ему 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, хулигана задержали. Им оказался 28-летний местный житель.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.