Севастополец пришел в супермаркет с гранатой и требовал 2 миллиона
13:59, 20 января 2013Общество
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Житель Севастополя угрожал взорвать гранату в магазине, если не получит 2 млн грн.
В Севастополе в милицию позвонил неизвестный и сообщил, что находится в одном из магазинов города и имеет при себе гранату, которую взорвет в случае невыплаты ему 2 млн грн.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, хулигана задержали. Им оказался 28-летний местный житель.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
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