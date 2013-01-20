Двое киевлян исчезли в горах на Закарпатье
13:30, 20 января 2013Общество
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В Межигорском районе Закарпатской области в горах пропали двое туристов из Киева.
На Закарпатье в горах ищут двоих туристов из Киева
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 19 января в 22.30 в Теруправление МЧС в Закарпатской области поступило сообщения о том, что ушли в горы из с. Пилипец в сторону горы Гимба и не вышли на связь и, возможно, заблудились двое киевлян. Туристы имели при себе соответствующее снаряжение.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
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