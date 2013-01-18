Отмена солидарной ответственности при регистрации налоговых накладных приведет к махинациям с НДС - депутат

Так глава комитета по вопросам финансов и банковской деятельности ВРУ Александр Рыженков прокомментировал законопроект N2034, внесенный в парламент депутатами Александром Долженковым и Юрием Воропаевым.

Глава комитета подчеркивает, что, в случае, если солидарная ответственность будет отменена, компания сможет претендовать на налоговый кредит, даже если ее контрагент не включит накладную в единый реєстр. Это дает недобросовестным плательщикам значительные возможности для махинаций с возмещением НДС, и, соответственно, может привести к потере средств государственного бюджета.

По словам депутата, этого нельзя допустить, особенно в условиях, когда и так по разным оценкам от 35% до 50% экономики Украины находится в тени.

Александр Рыженков отмечает, что, в целом, представленный законопроект является достаточно «сырым» и требует дополнительных консультаций с представителями бизнеса и правительства.