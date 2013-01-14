На мать Макар ничего не нашли (дополненная)

Об этом сообщает николаевская интернет-газета «Новости-N» со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что правоохранители Жовтневого РО ВД Украины в Николаевской области провели проверки по поводу фактов, указанных в заявлении главы Николаевской приемной Украинского Хельсинского союза Елены Кабашной, опросили указанных лиц, и, не найдя подтверждения, закрыли уголовное производство.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга Передеренко, уголовное производство в отношении Т.Суровицкой закрыто Жовтневым райотделом внутренних дел УМВД Украины в Николаевской области 29 декабря 2012 года.

Как пояснила О.Передеренко, милиция не нашла подтверждений фактам, изложенным в заявлении правозащитницы Е.Кабашной, в котором мать Оксаны Макар обвинялась в ненадлежащем выполнении родительских обязанностей, а также в том, что она сдавала дочь в сексуальное рабство взрослому мужчине.

«Уголовное производство закрыто из-за отсутствия состава преступления. Обстоятельства, изложенные в заявлении, не подтвердились. Милиция опросила всех указанных в письме лиц, работников интерната, всех причастных к этому делу. Суровицкая пришла в милицию со своим адвокатом и отказалась от дачи показаний», - рассказала О.Передеренко.

Еще одной причиной закрытия уголовного производства, по словам представителя УМВД Украины в Николаевской области, стало то, что не удалось найти Владимира Бреславского, который, как указывает Е.Кабашная, насиловал и развращал 13-летнюю девочку.

«У нас не было возможности установить личность В.Бреславского. Нужно было иметь какие-то более четкие определения, известны только его имя, отчество и фамилия, - сказала О.Передеренко. – Правоохранительные органы, видимо, проводили необходимые действия, но личность не установили».

Автор заявления в милицию – руководитель женской ассоциации «Дана», руководитель Николаевской приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Е.Кабашная сообщила корреспонденту УНИАН, что намерена обжаловать это решение правоохранителей «из-за низкого качества расследования».

«Следствие, по всей видимости, не старалось прояснить истину. Особо ничего не было сделано. То, что не нашли Бреславского, вызывает много вопросов. Как можно не найти человека в маленьком городе? Мы могли бы помочь. Ведь мы предоставили в милицию адрес Суровицкой, ее адрес, телефон. Разыскали бы и Бреславского. Только ведь следователи получают за это деньги», - отметила правозащитница.

Е.Кабашная также указала, что существует реальная личность педофила, который остается на свободе. Она подчеркнула, что психологи говорят о том, что человек, совершивший подобные действия, не останавливается, а продолжает совершать их и дальше.

Также, по мнению правозащитницы, Т.Суровицкая не имела права не давать показания по поводу В.Бреславского: ведь он не является ее родственником, в отношении которых закон позволяет это делать.

Е.Кабашная считает, что замалчивание изложенных ею фактов кому-то выгодно, а на следствие оказывается давление. Отказ в возбуждении уголовного у нее «вызвал удивление». Она намерена обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

«Пока у нас нет на руках самого отказа. Когда мы его получим, то будем решать, как действовать дальше, - сказала Е.Кабашная. – Есть причины такого решения, мы пытаемся их понять и придать гласности».

Как сообщал УНИАН, на основании заявления руководителя Николаевской областной женской ассоциации «Дана», николаевской правозащитницы Е.Кабашной Жовтневый райотдел Николаевской области открыл уголовное производство по обвинению матери О.Макар – Т.Суровицкой в «возможном осуществлении ею преступных действий» в отношении дочери. Заявление поступило в Жовтневый райотдел 21 ноября 2012 года.

В ходе проверки правоохранители должны были выяснить возможные действия Т.Суровицкой в отношении дочери по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение о передаче человека), ст. 154 (принуждение к вступлению в половую связь), ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или лицом, над которым установлена опека), ст. 302 (создание или содержание притонов и сводничество), ст.303 (сутенерство и привлечение лица к занятием проституцией).

В пpoгpaмме «Oдин зa вcex» нa тeлeкaнaлe «CTБ» прозвучала xapaктepиcтикa O.Maкap, которую предоставили суду работники Широколановской специализированной школы-интерната, где несколько лет училась девочка. B нeй гoвopилocь, чтo нeкий Бpecлaвcкий зaбиpaл к ceбe Oкcaнy нa кaникyлы, пocлe чeгo дeвoчкa в интepнaтe пpизнaвaлacь, чтo тoт ee paзвpaщaл и нacилoвaл. Caмa T.Cypoвицкaя зaявлялa в ходе судебного разбирательства, чтo Бpecлaвcкий пpиcтaвaл к ee мaлoлeтнeй дoчepи.

Как написала в заявлении в милицию Е.Кабашная, Т.Суровицкая «фактически дала согласие на передачу Оксаны в сексуальное рабство, не занималась ее воспитанием и способствовала произошедшей затем трагедии».

9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления. В результате полученных травм девушка умерла.