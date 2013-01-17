Выживший охранник «Каравана» отказывается говорить о случившемся

Выживший после стрельбы охранник из «Каравана» Павел Феденков будет оформлять инвалидность. Он до сих пор ничего не сказал прессе по поводу трагедии в ТРЦ, а родственники держат в секрете место его пребывания, объясняя, что Павел себя очень плохо чувствует, сообщает Сегодня.

«У него пробитое легкое работает только на 10%. Он не то что говорить нормально, он даже дышать не может!» — рассказала родная сестра Павла Алена. Сейчас Феденков живет на даче, поскольку в городе ему трудно дышать. Пятилетний сын и дочка-четвероклассница, по словам соседей, сейчас живут в Киеве.

Лечение Павла в реанимации, как сообщили родственники, оплатил ТРЦ. А сейчас Павел находится на больничном. Его бабушка Раиса Федоровна пожаловалась, что Павлу в «Караване» ничего не платят. «Он мне звонил, бедный, жаловался, что легкое почти не работает и его нужно разрабатывать. Я очень за него переживаю, а вдруг что-то пойдет не так, и мы Пашу потеряем. Сейчас в «Караване» денег ему не платят, я даже не знаю, почему», — говорит женщина.

В самом ТРЦ рассказали, что без разрешения Павла никакой информации о его здоровье и выплатах дать не могут. Однако, как стало известно, для оформления больничного и оплаты соцстрахом Феденкову необходимо оформить еще пару документов. После этого все деньги ему выплатят.

Что произошло в комнате охранников 26 сентября прошлого года, пока так до конца и не ясно. Именно Павел Феденков первым задержал Мазурка в магазине и провел его в комнату. Но вспоминать, что произошло дальше и рассказывать об этом прессе Павел не хочет.

Родные говорят, что он очень устал от этой истории и хочет поскорее обо всем забыть. «Это больная для него тема, он не рассказывает никому», — говорит его бабушка. «Он так и не понял, что произошло, и почему тот человек начал стрелять. Он сразу потерял сознание. А рассказывать ему очень тяжело», — подтверждает и сестра Алена.

В милиции уверяют, что не запрещали Феденкову общаться с прессой. «Он не обладает никакой информацией, которая могла бы быть тайной следствия. Поэтому никакой подписки мы с него не брали. Не общаться с прессой — его решение, — уверяет начальник главного следственного управления МВД Василий Фаринник. — Охранники предложили Мазурку все, что он взял в магазине, выложить на стол. Он выложил, но им показалось, что в кармане еще что-то есть. Его предупредили, что вызовут милицию. После этого Мазурок открыл стрельбу. Денег у Мазурка не вымогали».