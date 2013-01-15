Участник акции против языкового закона получил 2 года условно

В Киеве по обвинению в ранении милиционеров условно осужден участник акции против языкового закона, которая проходила 4 июля 2012 года возле Украинского дома.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, Шевченковский районный суд г. Киева вынес приговор по уголовному делу в отношении участника событий, произошедших 4 июля возле Украинского Дома, который нанес телесные повреждения работникам милиции во время исполнения ими своих служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

В тот день мужчина применил баллончик с химическим веществом к милиционерам, которые исполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка возле ГП «Центр культурного и делового сотрудничества «Украинский дом».

«В результате применения жидкости неизвестного происхождения три работника милиции получили телесные повреждения в виде кровоизлияния конъюнктивы обоих глаз с усиленной инъекцией сосудов слизистых оболочек», - говорится в сообщении.

При определении наказания суд поддержал позицию государственного обвинителя по делу и учел искреннее раскаяние подсудимого.

Согласно приговору суда, ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы и он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Справка УНИАН. 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

4 июля возле Украинского дома в Киеве произошли столкновения между народными депутатами, митингующими и бойцами спецподразделения «Беркут». Парламентарии, в частности, заблокировали входы в Украинский дом, после чего несколько сотен бойцов спецподразделения «Беркут» окружили служебный вход в здание и с применением слезоточивого газа оттеснили депутатов и митингующих от входа в здание.