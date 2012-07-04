В милиции заявляют, что под Украинским домом пострадали 10 «беркутовцев»

09:19, 04 июля 2012
Общество
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В столичной милиции заявляют, что во время столкновения с участниками акции в защиту украинского языка пострадали 10 бойцов спецподразделения «Беркут».

Фото Юрия Барабаша

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, «3 июля около 21.30 во время охраны общественного порядка возле Украинского дома между работниками милиции и участниками акции протеста возникло столкновение. В отношении правоохранителей отдельные участники акции применили физическую силу и неустановленное химическое вещество из аэрозольного баллончика».

Вследствие этого десять работников спецподразделения "Беркут" получили телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшие доправлены в госпиталь ГУ МВД Украины в городе Киеве.

По предварительным заключениям врачей, стражи порядка получили травмы различной степени тяжести: ушиб мягких тканей головы, скальпированная рана третьей фаланги, сотрясение головного мозга, интоксикационный синдром, ушиб шейного отдела позвоночника, химический ожог глаза.

Работники милиции находятся на стационарном лечении.

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