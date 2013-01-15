В Киеве прорвало коллектор - целую улицу залило сточными водами (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО “Киевводоканал”, сегодня, 15 января 2013 года, по ул. Борщаговской для ускорения ремонтно-восстановительных работ на Выборгском коллекторе была осуществлена попытка провести работы не только ночью, когда наименьший водоразбор, но и днем.

Как отмечают в “Киевводоканале”, сточные воды, согласно технологии проведения подобных работ, были перенаправлены с Выборгского в находящийся рядом временный напорный коллектор. Строительные бригады начали ремонтные работы. Однако из-за значительного водоразбора временный напорный коллектор стал перегружаться. Чтобы уменьшить силу потока во временном коллекторе, необходимо было перевести стоки обратно в Выборгский. С этой целью срочно было принято решение о прекращении работ на аварийном участке Выборгского коллектора и поднятия оттуда людей.

Для этого понадобился определенное время, в течение которого произошла утечка стоков на поверхность.

По данным пресс-службы предприятия, сейчас выполнение работ по санации временно прекращено, утечка сточной жидкости устранена. Проводятся работы по дезинфекции дорожного полотна. В дальнейшем ремонтные работы будут продолжены в обычном режиме.

Как напомнили в “Киевводоканале”, в течение 2012 года на Выборгском коллекторе, который находится в аварийном состоянии, произошло три серьезных аварийных ситуации: в марте - по ул. Борщаговской, 126; 26 июля - по ул. Борщаговской, 128; 27 ноября - на углу улиц Борщаговской и Янгеля.

В настоящее время продолжается санация Выборгского канализационного коллектора на отрезке ул. Борщаговская, 126-128. В целом, по состоянию на 15 января, проведена санация 66 метров трубы. Работы выполняет “Киевподземдорстрой”.

В декабре 2012 году город выделил 3,2 млн. грн на проведение санации, что составляет почти половину всей необходимой суммы. Вскоре ожидается поступление остальных денег.

Общая протяженность участка коллектора, который нуждается в срочной санации, составляет 123 метра. Планируется, что все работы на указанном участке будут завершены до конца января 2013 года.