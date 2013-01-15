Киевляне угрожают перекрыть Печерск, чтобы не допустить незаконное строительство

Об этом УНИАН в открытом заявлении объявила инициативная группа жильцов.

«Обеспокоенные безопасностью наших семей и наших домов, мы готовы на крайние меры – перекрыть автомобильное движение по улице Киквидзе. Мы в любом случае не допустим проезд тяжелой техники к опасной стройке!» - говорится в документе.

Весной 2012 года между улицами Ольшанской и Киквидзе на оползнеопасном склоне началось строительство высотного комплекса «Печерский бастион», рассчитанного на три тысячи квартир. Согласно документам, комплекс должен был быть средней этажности, однако застройщик начал строительство 25-этажного объекта. Были разрушены придомовые постройки во дворе дома №23 по ул. Киквидзе. Полностью зачищен склон – вырублены деревья и кустарники. Из-за строительных работ на холме обрушился коллектор, из земли забили «родники». Под угрозой разрушения оказались дома в частном секторе по улице Ольшанской и многоквартирные жилые дома №№13-27 по улице Киквидзе.

«Строители также попытались провести дорогу к стройке впритык между жилым домом и Шкода-центром, расстояние между которыми составляет всего 11 метров. Тяжелая строительная техника неминуемо спровоцировала бы разрушение зданий», - сообщается в заявлении.

Договоры аренды земли между Киевским городским советом и компаниями застройщика (ООО «Інноваційна Будівельна Компанія» и OOO «Український Фонд Розвитку Регіонів») Хозяйственный суд признал недействительными и запретил проводить на этих участках любые строительные работы. Проекты отведения земельных участков не были согласованы с органами архитектуры, культурного наследия и градостроения, а также с природоохранными и санитарно-эпидемиологическими органами. Киеврадой не разработано и не утверждено градостроительное обоснование, а проект землеустройства не содержит материалов обследования земельного участка Главным управлениям охраны культурного наследия.

Застройщик ЖК «Печерский бастион» подал на эти решения суда апелляцию, которую уже успели перенести с декабря 2012 года на 17-21 января 2013 года. Жильцы улиц Ольшанской и Киквидзе опасаются, что решения Хозяйственного суда могут отменить.

«Инициативная группа обратилась в Администрацию Президента Украины с просьбой взять это дело под контроль. Мы надеемся, что логика победит, ведь действия застройщика могут привести к значительным убыткам для украинского бюджета», - считают жильцы.

В документе также подчеркивается: «Это строительство, которое обогатит алчного застройщика, ставит под угрозу жизнь наших семей и жизнь людей, которые приобретут квартиры в жилом комплексе, построенном на оползнеопасном склоне! Мы призываем общественность Киева поддержать нас! Не остаться равнодушными к проблеме незаконной застройки исторической части столицы! Мы просим все правоохранительные органы, Генпрокуратуру, суды, Президента, не оставить нас один на один с жадностью и равнодушием застройщика!»