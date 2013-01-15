Из воинской части украли приборы ночного видения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, факт нехватки приборов был выявлен в ходе прокурорской проверки.

"Сведения о совершении военными должностными лицами указанного уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в соответствии с требованиями действующего Уголовного процессуального кодекса Украины". - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.