Из воинской части украли приборы ночного видения
04:39, 15 января 2013Общество
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В одной из воинских частей, которая дислоцируется в Черниговской области, офицеры похитили приборы ночного видения общей стоимостью 1,5 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, факт нехватки приборов был выявлен в ходе прокурорской проверки.
"Сведения о совершении военными должностными лицами указанного уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в соответствии с требованиями действующего Уголовного процессуального кодекса Украины". - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.
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