Производство автомобилей в Украине сократилось до 76 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «УкрАвтоПром».

Согласно сообщению, значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей – на 28,6%, до 69 687 штук. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3235 штук, автобусов – на 10,1%, до 3359 штук.

В "УкрАвтоПроме" также отметили, что в декабре 2012 года в Украине было произведено 3491 автотранспортное средство, что на 38,8% меньше, чем в ноябре 2012 года, и на 58,3% меньше, чем в декабре 2011 года.

При этом производство легковых автомобилей составило 3 065 единиц (60,5% к декабрю 2011 года), автобусов – 145 единиц (58,2% к декабрю 2011 года). Вместе с тем, производство коммерческих автомобилей составило 281 единицу, что на 29,5% больше, чем в ноябре 2012 года, и на 12% больше, чем в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году доля автомобилей и автобусов, изготовленных отечественными предприятиями, на первичном рынке нового автотранспорта составила 20%, что на 8% меньше результата предыдущего года.

При этом автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на 22% - до 363,2 тыс. единиц. В части продаж новых коммерческих автомобилей ведущими марками стали ГАЗ – 3,1 тыс. единиц, FIAT – 3,1 тыс., Volkswagen – 3,03 тыс., Renault – 2,2 тыс., а у FORD до 1,4 тыс.

На рынке автобусов уверенно лидирует отечественный бренд ЛАЗ – 1,2 тыс. единиц, российский ПАЗ – 541 автобус, запорожский I-VAN с годовым показателем 517 единиц, российский ГАЗ – 494 единиц, а также украинская марка «Рута» – 323 автобуса.