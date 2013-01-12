В Чернигове прошел «марш протеста против произвола системы»

Как передает корреспондент УНИАН, свыше 100 футбольных фанатов и представителей черниговской молодежи прошли от стадиона им. Гагарина до черниговского СИЗО, сделав небольшую остановку перед городским отделом милиции. Участники акции несли плакаты с лозунгами и скандировали: ”Свободу честным! Свободу Павличенко!”, ”Сегодня – Павличенко, завтра – ты!”.

«Марш протеста против своеволия системы» завершился под стенами СИЗО, где его участники провели митинг.

Участников акции сопровождали стражи порядка и несколько милицейских автомобилей. В целом, марш прошел спокойно, его участники двигались по тротуару, движение транспорта в центре города не перекрывали.

По словам одного из организаторов марша Евгения Карася, его участники стремились продемонстрировать свое несогласие с действиями правоохранительных органов, в первую очередь по делу Дмитрия и Сергея Павличенко, которых без имеющихся доказательств осудили за убийство судьи Зубкова.

«Правоохранительная система не хочет находить настоящих убийц, потому что нужно одновременно разоблачать тех, кто покрывал их в милиции», - сказал Е.Карась.

Он также прибавил, что волна протестов против своеволия стражей порядка по этому делу, недейственности закона прокатилась Украиной, а «это тоже является одним из доказательств непричастности отца и сына Павличенко к убийству», ведь люди убийц так не поддерживают.

Организаторами марша-протеста в Чернигове выступили местные футбольные фанаты и ячейка ВО «Свобода».

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года отец и сын Павличенко были осуждены за убийство судьи Шевченковского райсуда Киева к пожизненному заключению и 13 годам тюрьмы соответственно. Акции в их поддержку проводятся в разных городах Украины.