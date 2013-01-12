На Волыни проходит этно-фестиваль «Рождество в Луцке»

Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия к жителям и гостям города обратился заместитель городского председателя Святослав Кравчук, который поздравил собравшихся с рождественскими праздниками и пожелал веселой и интересной забавы. Затем на Театральном майдане члены областной организации «Пласт» зажгли от Вифлеемского огня большую свечу, которую изготовили представители братства пчеловодов Волыни. Этот огонь будет гореть на протяжении фестивальных дней.

В программе праздника – рождественские обрядовые действа, колядки, щедривки, дегустация меда и напитков, традиционных рождественских блюд, выставки, конкурсы, развлечения, рождественские вечерницы.

В целом в фестивале, а именно празднично-обрядовом действе «Поздравляем с Колядой» принимает участие свыше 80 фольклорных коллективов со всей Волыни, а также из Беларуси и Польши.

Также в рамках этно-фестиваля проходит конкурс медоваров «Питьевой мед-2013». Свою продукцию презентуют медовары из Киевской, Львовской, Хмельницкой, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Закарпатской областей, Волыни, в целом 30 участников.

Также на протяжении двух дней в центре города проводится рождественская ярмарка, во время которой все желающие смогут попробовать разные рождественские блюда, сладости, приобрести сувенирную продукцию, вышивки, глиняную посуду и тому подобное.