За взятку в $12 тысяч осужден сельский голова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Нижнеапшанский сельский голова был задержан за взятку сотрудниками СБУ в марте 2012 года.

Установлено, что должностное лицо требовало и получило от местного жителя 12,5 тыс. дол. за предоставление разрешения на изготовление технической документации на право собственности на земельный участок. Сотрудники СБУ задержали сельского голову «с поличным» при получении им всей суммы взятки в служебном кабинете сельского совета.

По материалам Управления СБ Украины в Закарпатской области органы прокуратуры возбудили в отношении этого должностного лица уголовное дело по ч.3 ст.368 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Тячевский районный суд признал виновным сельского голову по ч.3 ст.368 и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения с установлением испытательного срока 2 года и лишения права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций в государственных предприятиях, учреждениях и организациях на два года.