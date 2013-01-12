На Старый новый год Украину засыплет снегом

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, как говорится в сообщении, на Левобережье снег, в восточных областях, Крыму и Приазовье мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; на Правобережье страны без существенных осадков.

Ночью и утром в Украине местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12° мороза, в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях местами 13-18°, в Карпатах до 22° мороза, днем 3-8° мороза; в восточных областях, в Крыму и Приазовье на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 7-12°, местами 13-15° мороза, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 4-6° мороза.