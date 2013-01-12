Агентство Fitch подтвердило рейтинг дефолта «Нафтогаза»

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Рейтинг облигаций компании на 1,595 млрд долл., имеющих гарантию от государства, подтвержден на уровне «B».

Согласно сообщению, рейтинги «Нафтогаза» продолжают отражать мнение Fitch, что дефолт является реальной возможностью ввиду сохранения слабости бизнеса и финансового положения компании, а также учитывают сохраняющуюся зависимость компании от государства, ее единственного акционера в плане своевременной финансовой поддержки. Агентство также считает, что финансовое положение компании может ухудшиться в будущем ввиду ожидаемого снижения объемов транзита газа.

«Одним из ключевых опасений в отношении «Нафтогаза» является несоответствие между ценами на импортируемый газ, поставляемый российским ОАО «Газпром», и регулируемыми тарифами на газ для компаний теплоснабжения в Украине», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что агентство негативно рассматривает общую неопределенность в отношении возможной реорганизации «Нафтогаза».

Как ранее сообщал УНИАН, в январе 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС»

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.