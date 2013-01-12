Два вооруженных преступника захватили такси

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, около пяти часов утра в Коломыйский горотдел милиции обратился 58-летний таксист из Хмельницкой области. Он сообщил, что накануне вечером в городе Дунаевцы в его автомобиль «ВАЗ-21093» подсели двое молодых мужчин и попросили подвезти их в одно из сел Дунаевецкого района. По дороге один из мужчин приставил к голове водителя пистолет и приказал ехать в Винницу. Вскоре пассажиры передумали и сказали, что им нужно в Черновцы.

Под дулом пистолета таксист проехал через Хмельницкую и Черновицкую области и, по требованию нападающих, направился в Коломыю. Около двух часов ночи в пригородном селе Шепаровцы злоумышленники велели таксисту остановиться. Забрали у него техпаспорт на автомобиль и со словами: «Ты свободен! И не подумай заявить в милицию, потому что найдем и убьем!», вытолкали из салона.

Получив сообщение о вооруженном похищении авто, милиция выставила заградительные посты в Коломыйском и соседних с ним районах. Около 13.00 похищенное такси остановили на блокпосту в Шепаровцах. Работники милиции задержали водителя и пассажира, у одного из них был изъят пневматический пистолет, внешне очень похожий на пистолет Макарова. Потерпевший таксист опознал в них нападавших.

Задержанными оказались 30-летний житель села Ильцы и 24-летний житель села Быстрец Верховинского района Ивано-Франковской области, которые собирали в Дунаевцах сборные деревянные дома. Младший имеет судимость за кражу с проникновением в жилище, однако получил условный срок.

В отношении задержанных открыто уголовное производство за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Мужчинам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.